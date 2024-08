Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beiersdorf

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 126,00 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 126,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 146.300 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,30 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,35 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

