Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag gefragt

Beiersdorf im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 138,30 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 138,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 139,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.892 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 18,00 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,40 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren verdient

Börse Frankfurt: DAX im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittag