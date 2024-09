Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 128,05 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 128,05 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,35 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.434 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 15,42 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,33 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

