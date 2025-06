Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 118,65 EUR. Bei 119,30 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 34.745 Stück.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,89 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,95 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 EUR je Beiersdorf-Aktie.

