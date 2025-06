Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel

Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,59 Prozent schwächer bei 24.008,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24.245,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23.960,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 23.528,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 22.570,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, wurde der LUS-DAX mit 18.514,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,26 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.472,50 Punkten. Bei 18.821,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 3,37 Prozent auf 42,62 EUR), BASF (+ 2,81 Prozent auf 43,49 EUR), Brenntag SE (+ 1,57 Prozent auf 61,98 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 36,99 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 34,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-5,80 Prozent auf 1.671,50 EUR), Siemens Energy (-3,62 Prozent auf 83,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,19 Prozent auf 562,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,09 Prozent auf 32,84 EUR) und Hannover Rück (-2,06 Prozent auf 275,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.780.385 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 312,178 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net