Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 138,25 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 138,25 EUR. Bei 138,60 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,15 EUR. Bisher wurden heute 122.501 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 17,97 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,20 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren verdient

Börse Frankfurt: DAX im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittag