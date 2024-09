Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 127,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 127,40 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.331 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,01 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 143,33 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Investment-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verdient

Beiersdorf-Aktie tiefer: Beiersdorf und Macro Biologics kooperieren in neuer Partnerschaft