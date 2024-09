Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 127,75 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 127,75 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,65 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.069 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,00 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,63 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,33 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

