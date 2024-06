Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 143,95 EUR nach.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 143,95 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,85 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.751 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,40 EUR am 21.07.2023. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 26,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,00 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren eingefahren

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach