Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 138,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 138,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 138,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,45 EUR nach. Bei 138,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.053 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 6,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,20 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren verdient

Börse Frankfurt: DAX im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittag