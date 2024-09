Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 126,85 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 126,85 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.549 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 14,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,98 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

