Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 137,45 EUR nach.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 137,45 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,45 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.921 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Abschläge von 17,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,20 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

