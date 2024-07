Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 137,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 137,90 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 138,20 EUR. Bei 137,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 168.359 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 21,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 144,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

