Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Montagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 124,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 124,85 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.367 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gewinne von 18,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

