Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 126,50 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 126,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,45 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.930 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 14,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,33 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,33 EUR je Aktie.

