Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 126,60 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 126,60 EUR abwärts. Bei 126,55 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 1.469 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. 16,75 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,56 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Aktie aus.

