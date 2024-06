Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag tiefer

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 144,45 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 144,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 144,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.332 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,32 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren eingefahren

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach