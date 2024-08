Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Dienstagnachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 123,45 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 123,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 124,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 166.215 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,41 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,34 EUR je Beiersdorf-Aktie.

