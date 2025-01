Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 124,20 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 124,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 123,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.126 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 120,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,56 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,30 EUR je Aktie.

