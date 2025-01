Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 123,70 EUR.

Mit einem Wert von 123,70 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 124,05 EUR. Bei 122,15 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.924 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 16,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

