Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagvormittag seitwärts

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 138,40 EUR.

Mit einem Kurs von 138,40 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,70 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,35 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.311 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 22,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

