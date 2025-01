Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 125,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 125,50 EUR zu. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 124,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.726 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,89 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel: DAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind