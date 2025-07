Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 108,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 108,75 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 109,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,35 EUR nach. Bei 108,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 89.778 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,20 EUR erreichte der Titel am 23.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei einem Wert von 105,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 3,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 138,90 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie mit leichtem Minus: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 125 Euro

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen