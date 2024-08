Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 124,80 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 124,80 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.191 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 18,43 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

