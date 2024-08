Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 124,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 124,35 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 124,20 EUR. Mit einem Wert von 124,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.140 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

