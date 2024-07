Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 137,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 137,90 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 138,50 EUR zu. Bei 138,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 32.115 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,40 EUR am 21.07.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 17,77 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,20 EUR aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

