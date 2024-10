Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 131,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 131,75 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,55 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.108 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,18 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 118,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 11,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 143,40 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,32 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Warburg Research mit Investmenttipp: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht