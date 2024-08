Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 124,10 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 124,10 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 123,95 EUR. Bei 124,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.716 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,00 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

