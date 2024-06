Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 139,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 139,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 139,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.273 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Mit Abgaben von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Hold