Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 124,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 124,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 124,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,15 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.262 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

