Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 141,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 141,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 141,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.604 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,64 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

