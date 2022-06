Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 22.06.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Bei 95,66 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.121 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 108,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,02 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 79,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 28.04.2022. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie dennoch höher: Portugals Kartellbehörde belegt Beiersdorf mit Millionen-Strafe

Beiersdorf- und Delivery-Hero-Aktien steigen: Beiersdorf kehrt in den DAX zurück - Delivery Hero steigt ab

Beiersdorf-Aktie freundlich: Beiersdorf möchte stärker wachsen als der Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG