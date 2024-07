Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag gesucht

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 137,95 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 137,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 138,25 EUR. Bei 138,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.117 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,20 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

