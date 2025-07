Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 107,15 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 107,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.721 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 139,20 EUR markierte der Titel am 23.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 29,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,40 EUR am 23.06.2025. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

