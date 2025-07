Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Mittwochvormittag vor

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 110,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 110,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.605 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2024 bei 138,45 EUR. 25,41 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 105,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,53 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,90 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,63 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

