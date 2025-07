Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 108,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 108,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 108,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,10 EUR. Bisher wurden heute 144.222 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 27,94 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 3,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,90 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

