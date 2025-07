Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 107,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 107,60 EUR. Bei 107,65 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.597 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 139,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,37 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 105,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 2,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 138,90 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie.

