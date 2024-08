Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag behauptet

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 126,75 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 126,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 127,25 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.035 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 14,24 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

