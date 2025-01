Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 126,10 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 126,10 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.261 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 120,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,89 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

