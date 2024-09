Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Donnerstagvormittag

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 134,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 134,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,05 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.021 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 11,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

