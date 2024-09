Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Beiersdorf im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 133,80 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 133,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 134,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.177 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,81 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,40 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

