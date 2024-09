Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 134,25 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 134,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 134,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.828 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 10,09 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,40 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

