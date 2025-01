Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Nachmittag zu

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 128,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 128,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 128,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,25 EUR. Zuletzt wechselten 56.394 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 15,47 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,89 EUR an.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

