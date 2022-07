Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag höher

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.07.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 101,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,55 EUR an. Bei 101,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 147.105 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 108,05 EUR markierte der Titel am 06.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,77 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 28.04.2022 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 08.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

L'Oréal-Aktie dreht ins Minus: L'Oréal sieht trotz Preissteigerungen keinen Absatzeinbruch

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG