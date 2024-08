Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag in Grün

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 128,25 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 128,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,90 EUR. Zuletzt wechselten 24.052 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,24 Prozent. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,99 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,00 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

