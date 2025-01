Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag leichter

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 128,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 128,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,45 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.154 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,11 Prozent. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,46 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,89 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

