Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 129,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 129,50 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 129,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.458 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,13 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 8,88 Prozent wieder erreichen.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,33 EUR je Aktie.

