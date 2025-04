Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 123,80 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 123,80 EUR. Bei 123,95 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,60 EUR. Bisher wurden heute 32.304 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 16,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,20 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 EUR je Aktie belaufen.

