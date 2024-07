Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 136,25 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,35 EUR zu. Bei 135,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.079 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 8,48 Prozent Luft nach oben. Am 03.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren