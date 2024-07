Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Mittag

Beiersdorf im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 136,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 136,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.334 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,56 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2023 bei 115,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,06 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,20 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren